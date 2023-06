Oroscopo Paolo Fox Sabato 10 Giugno 2023 | Toro diffidente

Leggi su zon

(Di sabato 10 giugno 2023) L’diFox per oggi,10Ariete C’è confusione, tuttavia con Venere e Marte favorevoli l’amore può tornare protagonista.Una situazione di intensa passionalità o un vecchio amore stanno per sbocciare. La tua diffidenza? È giustificata. Gemelli Situazione in lieve calo, se desideri avviare nuovi progetti non devi affrettarti; giornata sottotono. Cancro Amore in revisione, qualcosa da discutere, una situazione da chiarire. Ma le stelle promettono successo. Leone Vivrai momenti incandescenti in amore, la passione è al massimo, incontri occasionali piacevoli. Vergine In qualche momento ti sentirai di dare troppo a chi ti ricambia con molto meno. La Luna opposta crea stanchezza. Bilancia Un cuore in attesa, l’amore non ti dà le garanzie ...