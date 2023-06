Operaio muore cadendo da un’impalcatura nel Riminese | sequestrato il cantiere

Unitaliano di 58 anni ha perso la vita precipitando dal quinto piano in un cantiere a Rivazzurra in via Marvelli. Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto che constatarne il decesso. ...Colpito da una trave in ferro mentre veniva effettuata l'operazione di rimozione con una gru . Così ha perso la vita undi 34 anni, Emanuele Pisano, originario di San Martino Valle Caudina ma residente a Montesarchio . Il dramma s'è consumato ieri mattina, nel cantiere della piscina comunale di Altavilla Irpina ...Il cantiere è stato posto sotto sequestro dalla Procura di Avellino e la salma dell', dopo un primo accertamento esterno, è stata trasferita in ospedale ad Avellino dove, su disposizione del ...

Schiacciato da una trave muore operaio di 34 anni ilmattino.it

Incidente mortale sul lavoro a Rimini. Un operaio di 65 anni è morto in seguito a una caduta dal quinto piano di un edificio in ristrutturazione a Rivazzurra di Rimini. L’operaio si trovava su un'impa ...Rimini, 10 giugno 2023 - Tragedia questa mattina in via Marvelli a Rimini, dove si è verificato un incidente sul lavoro. Un uomo di 65 anni ha perso la vita dopo essere precipitato, per cause ancora i ...