Open Arms smascherata | la Ong voleva sbarcare a tutti i costi in Italia

(Di sabato 10 giugno 2023) Nell'agosto 2019 la ongsi rifiutò di portare i migranti in Spagna nonostante avesse avuto il benestare del governo di Madrid.farlisulle costene, tanto che fece pressioni sulla Germania affinché l'aiutasse in tal senso. Cosa alquanto difficile, dal momento che il Viminale, allora diretto da Matteo Salvini, non faceva altro che applicare la legge, ovvero il decreto Sicurezza bis. Sono proprio le pressioni su Berlino la novità maggiore emersa nell'udienza di ieri del processo in cui Salvini è imputato per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per avere impedito lo sbarco dei migranti rimasti a bordo della nave battente bandiera spagnola dal 2 al 20 agosto di quattro anni fa. La notizia è emersa durante la ...

La telefonata con Salvini Dalla Lega informano anche che c'è stata una 'telefonata tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi' durante una pausa del processoin corso a Palermo e che vede ...Il riferimento è ovviamente a Carola Rackete e al caso. Proprio oggi a Palermo, mentre i clandestini occupavano con la violenza una nave, si è celebrata un'udienza del processo in cui l'...Mentre il ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, lo ha chiamato in un pausa dell'udienza processoche si celebra a Palermo per 'un saluto affettuoso'. 'Salvini ha ...

Pure Richard Gere salì a bordo della Open Arms. Pure lui si diede da fare, comprando frutta e verdura per i migranti stipati sulla nave dell'ong spagnola.Nell’agosto 2019 Open Arms scrisse alla cancelliera Angela Merkel per chiedere aiuto per lo sbarco. Lo ha riferito Oscar Camps, fondatore della ong, nell’udienza di ieri al processo di Palermo in cui ...