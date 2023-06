Onu | ' peggiora crisi umanitaria dopo la rottura della diga'

La crisi umanitaria dell'Ucraina è "enormemente peggiore" dopo la rottura della diga di Kakhovka: lo ha detto il capo degli Affari Umanitari dell', Martin Griffiths, come riporta il Guardian. .10 giu 08:15: "crisi umanitaria dopo rottura diga" La crisi umanitaria dell'Ucraina è 'enormemente peggiore' dopo la rottura della diga di Kakhovka: lo ha detto il capo degli Affari ...La crisi umanitaria dell'Ucraina è "enormemente peggiore" dopo la rottura della diga di Kakhovka: lo ha detto il capo degli Affari Umanitari dell', Martin Griffiths, come riporta il Guardian. L'Ucraina, ha sottolineato l'alto funzionario, si trova ad affrontare una situazione umanitaria "enormemente peggiore" rispetto al passato dopo il ...

La crisi umanitaria dell'Ucraina è "enormemente peggiore" dopo la rottura della diga di Kakhovka: lo ha detto il capo degli Affari Umanitari dell'Onu, Martin Griffiths, come riporta il Guardian. (ANSA ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 472. Putin conferma l'inizio della controffensiva di Kiev, anche "se gli ucraini non avanzano in alcun punto del fronte". L'Ucraina fa sapere invece che nella dir ...