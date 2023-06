Omicidio nell’Astigiano | il compagno ricoverato in coma farmacologico | «Ha ingerito candeggina» Non è in stato di arresto

Leggi su open.online

(Di sabato 10 giugno 2023) È giallo sulla morte di Floriana Floris, la 49enne trovata morta in casa a Incisa Scapaccino, in provincia di Asti. Il suo, il 50enne Paolo Riccone, ha negato ai carabinieri di aver ucciso la donna. «Tornato a casa ho trovato Floriana morta e, per disperazione, ho tentato di uccidermi», ha detto agli agenti Riccone. L’uomo avrebbe tentato di suicidarsi tagliandosi i polsi e ingerendo. Il 50enne ètrasportato all’ospedale Cardinal Massaia di Asti, dove si trova sedato e in. Secondo quanto riporta l’Ansa, che cita ambienti investigativi, Riccone non è indie per il momento l’autorità giudiziaria non ha preso provvedimenti. Nel frattempo proseguono le indagini per ricostruire quanto accaduto. ...