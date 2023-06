Omicidio Giulia Tramontano | la decisione sulla 29enne uccisa dal fidanzato e Thiago | il bimbo mai nato

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 10 giugno 2023) L’ultimo addio ae al figlioletto. Una vicenda di cronaca nera che ha scosso l’opinione pubblica e che lascia riflettere sugli orrori che il genere umano sa compiere. L’Italia resta in silenzio davanti al dramma: a confessare il delitto e il luogo in cui si trovava il corpo privo di vita diè stato Alessandro Impagnatiello, compagno della vittima e padre delmai. Trovati negli ultimi giorni anche i documenti della ragazza, la carta bancomat e quella di credito in un tombino nel parcheggio della metropolitana Comasina. Poi, in casa, l’arma del delitto. La celebrazione dei funerali die del piccolosi svolgerà nella chiesa di Santa Lucia a Sant’Antimo. Ultimo addio a...