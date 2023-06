Officina riparazioni mediche

Leggi su panorama

(Di sabato 10 giugno 2023) Stimolare, nell’organismo, la rigenerazione spontanea di cartilagini e tessuti danneggiati da traumi o malattie, dall’usura o dall’età. È possibile oggi, con tecniche avanzate che utilizzano cellule provenienti dallo stesso paziente per poi reiniettarle, opportunamente trattate, e attivare così i processi di guarigione nelle aree colpite. Terapie d’avanguardia grazie alle quali si sono rimessi in piedi sportivi famosi. E in questo settore in forte espansione l’Italia ha un ruolo di assoluta eccellenza. Grasso addominale frammentato, staminali, derivati midollari, plasma ricco di piastrine, stimolazione delle cellule immunitarie con ultrasuoni: la nuova frontiera della scienza - e della possibile guarigione da molte patologie - si chiama «medicina rigenerativa». Il suo obiettivo è rinvigorire, riparare o addirittura sostituire i tessuti danneggiati da malattie o traumi, così come ...