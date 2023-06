Obama | Maher e la sfida culturale dei moderati anti woke

Leggi su linkiesta

(Di sabato 10 giugno 2023) Se domani Mike Tyson decidesse di identificarsi come donna, potrebbe partecipare ai campionati femminili di boxe? Saremmo pronti a vedere i suoi pugni scontrarsi con la mandibola di una donna-nata-donna? Lo sport, nella sua struttura ben codificata di regole funzionali all’equilibrio dei risultati, è forse lo scoglio più duro dove si scontrano le diverse teorie sul genere. Il record di velocità nei cento metri maschili, ad esempio, è di 9,58 secondi, mentre in quelli femminili è di 10,49. Se domani Usain Bolt si identificasse come donna avrebbe la certezza di vincere qualsiasi gara. Ma dire, oggi, che sia ingiusto che un ex-uomo possa gareggiare alle Olimpiadi con le donne, provocherebbe l’ira di molti che difendono l’autoidentificazione. Esprimere dissenso, anche in modo cauto, spesso viene accolto da grida di rabbia, piagnistei e, in certi ambienti lavorativi – ad esempio, nei ...