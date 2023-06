Nuovo allenatore Napoli | De Laurentiis ha una ossessione e ci riproverà

Leggi su napolipiu

(Di sabato 10 giugno 2023) Calcioultime notizie – Aurelio Decerca ilfarà un altro tentativo per Luis Enrique. In mattinata si è fatto con insistenza il nome di Rudi Garcia, come aveva scritto anche Le Parisien nella giornata di ieri. Ma secondo quanto riferisce Corriere dello Sport il cerchio non è ancora chiuso in maniera definitiva. Luis Enrique: Delo vuole al“De-Chiavelli abbia riprovato con il tedesco che però costerebbe una decina di milioni di euro per liberarlo dal Bayern. Ma l’autentica, che sta nella sintesi perfetta di un uomo con tutti i cromosomi calcistici in regola con il Progetto, resta Luis Enrique, quello che va di 4-3-3, che dunque saprebbe come riprodurre immediatamente la Grande ...