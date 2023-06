Nuoto e solidarietà | torna la staffetta di 12 ore | ' Nuotando con AmOre' per la sclerosi multipla

(Di sabato 10 giugno 2023)l'appuntamento con 'con'. L'11 giugno arriva l'ottava edizione dellaa squadre diendurance in cui tutti i partecipanti concorrono ad un obiettivo ancora più ...

'12 Ore Nuotando con Amore per AISM' è un grande evento di, ideato da Luciano Vietri, instancabile promotore di iniziative natatorie, con l'intento di aggregare nuotatori dalle ...Un evento unico dedicato alla musica, allae alla gastronomia. La seconda serata della kermesse " organizzata dal Centro Sportivo Libertas Perugia, Amatorie Natura Club con il ...... verranno comunque da noi e verranno anche a". Mai previsione fu più azzeccata. L'accordo ...ha fatto di tutto per evitare che l'Italia si trasformasse per effetto del principio di...