Nordio libera le mani ai sindaci | rivoluzione sull' abuso d' ufficio | cosa cambia

Leggi su iltempo

(Di sabato 10 giugno 2023) Una norma che, di fatto, impedisce aidi prendere decisioni, anche le più semplici ed elementari. Che induce civici di prestigio a rinunciare a candidature autorevoli. E blocca le nostre metropoli, sia quelle amministrate dal centrodestra che dalla sinistra. “Il progetto di riformad'è pronto. Non so se sarà in Consiglio dei ministri questa settimana, anche se lo auspico, o la prossima. In ogni caso c'è l'accordo politico”. È un fiume in piena il ministro della Giustizia, Carlo, presente quest'oggi alla Festa del Foglio in corso a Venezia. “Posso affermare - ha detto- che c'è stata una processione di amministratori e, anche del Pd, che ci hanno supplicato di abolire il reato di...