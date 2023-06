Non è sconvolgente | la Merlino sbarra gli occhi | figuraccia Pd in diretta

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 10 giugno 2023) Dal vietato vietare al vietato stupirsi. La nuova frontiera della sinistra, versione Pd, la mette appunto Pierfrancesco Majorino, ex europarlamentare dem, candidato governatore (sconfitto da Fontana) e oggi semplice consigliere regionale in Lombardia. Al di là della carica, è un pezzo grosso del partito e ha l'onore di mettere la faccia in un momento assai critico. Il problema e che la faccia, forse, rischia di perderla. Ospite di Myrtaa L'aria che tira, su La7, viene chiamato a commentare l'ultima di Elly Schlein, capace di nominare vice-capogruppo al Senato Paolo Ciani. Che al Pd non è iscritto e che del Pd no condivide nemmeno la linea sulla guerra in Ucraina. Non male, come “rappresentante”. E mentre al Nazareno si è scatenata una rivolta, Majorino che fa? Si stupisce. «Non mi pare una cosa- chiosa -, sono vicende normali ...