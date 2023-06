“Non cammino | da 8 mesi aspetto una risonanza ma la clinica ha cancellato l’appuntamento | aiutatemi”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 10 giugno 2023) Bergamo. In mano, assicura di avere ancora la sua prenotazione allaSan Francesco di Bergamo. “Dovevo presentarmi mercoledì 7 giugno alle 15 per delle risonanze al ginocchio, con tanto di impegnativa”, racconta una 72enne che ha contattato la redazione di Bergamonews per chiedere aiuto. O, forse, semplicemente un po’ di comprensione. Alla, però, la attende una brutta sorpresa. “La prenotazione è stata annullata da Regione Lombardia”, le dicono. “Avevo prenotato sia le risonanze alle ginocchia, sia dei raggi al piede. Ma per quest’ultimo esame – prosegue l’anziana – avevo trovato un posto all’ospedale di Seriate, per una visita privata ma immediata. Così, il 7 aprile, ho chiamato la San Francesco per evitare di pagare il ticket: ‘Annullo quest’esame perché ho trovato disponibilità prima’, ho spiegato. Mi hanno risposto ‘sì, non c’è ...