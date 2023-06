Nikita Pelizon ammette | “Mi era stato detto che avrei vinto il GF Vip”

(Di sabato 10 giugno 2023) Nei sette mesi passati al GF Vipè stata supportata da un esercito di fan, ma la sua vittoria non era scontata, Oriana Marzoli infatti è amatissima e in molti erano pronti a scommettere sul trionfo della venezuelana. Eppure la ‘fatina’ ha battuto tutti e in un’intervista rilasciata a Turchesando ha anche rivelato che qualcuno le aveva giàche avrebbe. Durante una meditazioneha ricevuto un messaggio. “Ammetto che in una meditazione mi erache, ma èindimenticabile dopo sette mesi. All’inizio non pensavo di arrivare fino alla fine. – riportano Isa e Chia – Non èfacile subire le nomination. E’ stata tosta, ...

In contemporanea è intervenuta anche, amica della naufraga. Helena Prestes ed il fidanzato Carlo Motta: le parole dell'amicaCosa pensa la vincitrice del GF Vip della ..., vincitrice dell'ultimo GF Vip , ancora non si capacita di essere riuscita a conquistare il pubblico al punto da portarla al trionfo dell'edizione. Nel corso di una recente intervista ...Il caso più eclatante, che ha lasciato tutti senza parole, riguarda la vincitrice, che non ha neanche ricevuto il classico invito nel salotto di Verissimo, a differenza degli altri ...

Gf Vip 7, le parole di Nikita Pelizon su Daniele Dal Moro e Luca Onestini… Isa e Chia

Matteo è entrato nella Casa di Cinecittà per ricongiungersi con la sua ex fidanzata Nikita Pelizon. Il deejay è tornato in televisione proprio durante la settima edizione per sorprendere Nikita. I due ...Helena Prestes ed il fidanzato Carlo Motta, l'amica Nikita Prestes interviene: la verità sul loro rapporto, da quanto stanno insieme.