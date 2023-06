News Milan | Nesta è il nuovo allenatore della Reggiana

...30 TORINO - VERONA 11:30 INTER - VERONA 12:30 TORINO - FRANCO SCARIONI 15:30 INTER - TORINO 16:30 FRANCO SCARIONI - VERONA GIRONE 2 09:30- CREMONESE 10:30 MONZA - SANGIULIANO CITY 11:30-...In cui non gioca il. Io non terrei mai furi Lukaku, ma in una gara potenzialmente da 120' e con i rigori, penso che l'allenatore faccia una scelta saggia partendo con Dzeko. Accetto in pieno la ...Commenta per primo Con ben 19 gol Elye Wahi ha trascinato il Montpellier in Ligue 1 nella stagione appena conclusa. Ilè fortemente interessato, ma dall'Inghilterra fanno sapere che la prima scelta del classe 2003 è l'Arsenal di Arteta.

Galliani non ha dubbi: "Il Meazza sarà di Milan e Inter per tanti anni" Fcinternews.it

Nella finale di Istanbul il Manchester City di Pep Guardiola sconfigge i nerazzurri guidati da Simone Inzaghi Per dare la carica ai suoi Simone Inzaghi aveva detto: “Possiamo scrivere la storia”. Ma a ...Il Milan ha ringraziato e salutato Brahim Diaz, che è ufficialmente tornato alla corte del Real Madrid dopo tre stagioni passate con la maglia rossonera. Per lo spagnolo 18 gol e 14 ...