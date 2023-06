Nella masseria del potere La regia di Vespa sullo show di Meloni tra orecchiette | bollicine rosate e manager

... ospite di una suite della- affronta anche i dossier più spinosi. Come il capitolo ... Io voglio governare un'Italia che cammina a testa altastoria, che è credibile, affidabile e seria e ...... la stessa strutturaquale era stato ricoverato lo scorso 5 aprile (prima in terapia ... Il ministro è a Manduria per partecipare al Forum indi Bruno Vespa. La telefonata della Meloni ...È una Giorgia Meloni a tutto campo quella che interviene alla rassegna 'Forum in'. ... Anche perché, è l'ultima stoccata, 'una nazione affidabile,quale i politici non cambiano idea in ...

Meloni alla Masseria di Vespa: "Schlein dice che siamo autoritari Così continua a perdere". Poi sfida l'Ue: … la Repubblica

La premier è la prima ospite del Forum in Masseria organizzato dal conduttore Rai ... strategiche – osserva la premier – poi quegli investimenti devi riconoscerli nelle regole sulla governance».Casomai non bastassero gli ingorghi aerei e stradali a Manduria caput mundi per i voli di Stato e le auto blu che aviotrasportano e scarrozzano la premier e mezzo governo nella masseria di Vespa, i gi ...