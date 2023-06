Nba | Miami - Denver 95 - 108 | highlights gara - 4 Finals

(Di sabato 10 giugno 2023) Glidel 108 - 95 deiNuggets sul parquet deiHeat in- 4 delle Nba: Jokic e compagni si portano sul 3 - 1 nella serie, a ...

Gli highlights del 108 - 95 dei Denver Nuggets sul parquet deiHeat in gara - 4 delleFinals: Jokic e compagni si portano sul 3 - 1 nella serie, a ...I Nuggets sono a una sola vittoria dal loro primo titolo. Denver si infatti portata sul 3 - 1 nella finale con gli Heat vincendo 108 - 95 gara - 4 ae nella notte tra luned e marted potrebbero laurearsi campioni davanti al proprio pubblico. Butler ...Divertente botta e risposta tra un giornalista e Nikola Jokic dopo gara - 4 vinta da Denver a. Il serbo ha chiuso con 23 punti, 12 rimbalzi e 4 assist, non certo cifre record per uno abituato a triple doppie (spesso da 30 punti). Queste cifre alle Finals però accomunano il Joker a delle ...

NBA Finals, Denver vince anche gara-4: Miami ko 108-95 in casa Sky Sport

Con una grande prova di squadra, i Denver Nuggets vincono anche gara-4 sul campo di Miami (108-95), portandosi sul 3-1 nella serie e a una vittoria dal titolo Nba. (ANSA) ...I Denver Nuggets battono 108-95 i Miami Heat al Kaseya Center di Miami nella gara 4 delle NBA Finals 2023. La squadra di Malone vince da grande la sfida contro quella di Spoelstra e si avvicina al tit ...