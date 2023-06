NBA Finals Denver Nuggets-Miami Heat 2023 | calendario | programma | orari e copertura tv

(Di sabato 10 giugno 2023) Il, con il, glie le indicazioni per le dirette tv delle NBAdei playoff della stagione Nba 2022/. Ipartono con a disposizione il fattore campo in queste primedella loro storia, arrivate dopo un percorso netto in cui si sono dimostrati decisamente più forti di tutte le avversarie affrontate. Nikola Jokic sta giocando ad un livello di basket clamoroso e il supporting cast è tra i migliori della lega. Iprovano ad imitare i Lakers e a conquistare un titolo in ognuna delle ultime tre decadi. Incredibile la loro corsa, iniziata addirittura dai play-in e giunta fin qui superando sia i primi che i secondi favoriti dell’Eastern Conference. IL TABELLONE ...

MIAMI (STATI UNITI) - A un passo dal primo Anello della storia. Denver vince anche gara-4 delle Finals, si porta sul 3-1 e guadagna il primo match point con la possibilità di chiudere davanti al proprio pubblico la serie, per poi festeggiare una storica prima volta. I Nuggets vincono a Miami 108-95. Gli highlights del 108-95 dei Denver Nuggets sul parquet dei Miami Heat in gara-4 delle Finals: Jokic e compagni si portano sul 3-1 nella serie. Queste cifre alle Finals però accomunano il Joker a delle leggende del gioco come LeBron James, Kevin Durant e Tim Duncan.

NBA Finals, Adebayo piega il ferro: Jokic si appende per raddrizzarlo. VIDEO Sky Sport

Anello a un passo per i Denver Nuggets, e per la prima volta nella storia. La franchigia della città capitale del Colorado va a vincere ancora in casa dei Miami Heat. 95-108 il risultato finale. Non è bastato ai Miami Heat espugnare la Ball Arena di Denver in gara-2 per girare a proprio favore l'inerzia delle NBA Finals 2023: le due gare della American Airlines Arena, attuale Kaseya Center.