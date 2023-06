Nba Finals | Denver ad un passo dal titolo | Miami ko 108-95 in casa in gara-4

(Di sabato 10 giugno 2023) INuggets sono ad undal. Jokic e compagni vincono ancora e si portano 3-1 nelle finali Nba contro iHeat. In-4 giocata in Florida, i Nuggets si sono imposti 108-95 contro gli avversari. Una prestazione totale, che vede come miglior realizzatore Aaron Gordon, autore di 27 punti (oltre a 6 rimbalzi e 6 assist, con un +29 di plus-minus 42 minuti). “Lui ha vinto la partita, è stato il miglior giocatore in campo”, le parole in conferenza stampa di Nikola Jokic per il compagno di squadra. Dopo la prestazione da record in-3, il serbo e Jamal Murray non replicano le storiche triple doppie di giovedì scorso, ma entrambi mettono a referto numeri importanti. Jokic chiude con 23 punti e 12 rimbalzi aggiungendo anche 4 assist. Il secondo con 15 punti non è ...

Vittoria imperiosa di Denver che ora in casa può vincere il titolo. Gordon il migliore. Ecco le pagelle di gara 4 MIAMI - Neppure la terza vittoria in quattro gare, l'ennesima doppia doppia o l'essere a 48 minuti dal suo primo titolo sembra 'smuovere' più di tanto Nikola Jokic. Dall'inizio di queste, le sue conferenze stampa somigliano più a una serata di caberet improvvisato che a un normale Q&A sportivo.

Anello a un passo per i Denver Nuggets, e per la prima volta nella storia. La franchigia della città capitale del Colorado va a vincere ancora in casa dei Miami Heat. 95-108 il risultato finale di un ...Gordon e Brown trascinano ancora i Nuggets a Miami per il 3-1 nella serie: Jokic & Co. ad una vittoria dal titolo ...