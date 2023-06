NBA Finals 2023 | i Denver Nuggets volano sul 3-1 | Miami sbancata ancora in gara-4

(Di sabato 10 giugno 2023) Anello a un passo per i, e per la prima volta nella storia. La franchigia della città capitale del Colorado va a vincerein casa deiHeat. 95-108 il risultato finale di un confronto nel quale ci sono due chiavi di lettura, almeno per coloro che portano a casa gli ampi sorrisi. Prima di tutto, però, va detto che la notte chiave può essere quella che, in Italia, sarà tra lunedì 12 e martedì 13. Certo, c’è Nikola Jokic che mette a segno 23 punti e 12 rimbalzi. Certo, c’è Jamal Murray che fa 15 e 12 assist. Il vero uomo della notte, però, è Aaron Gordon, che con 27 punti, 7 rimbalzi e 6 assist cancella le ambizioni di un altro enorme protagonista, Jimmy Butler (25-7-7 per lui). Senza le fiammate di Gordon, infatti, sarebbero stati pesanti da gestire i problemi di falli di Jokic. Bastino due ...

Spoelstra: 'I miei Heat non si arrendono mai' Leggi i commenti: tutte le notizie 10 giugno - 07:25Miami concentra le sue attenzioni su Nikola Jokic e Jamal Murray, Denver risponde trovando due grandi prestazioni da due 'comprimari' come Aaron Gordon e Bruce Brown, che si prendono le luci della ...Con una grande prova di squadra sui due lati del campo, i Denver Nuggets vincono anche gara - 4 sul campo di Miami, portandosi sul 3 - 1 nella serie e a una vittoria dal titolo. I Nuggets resistono ai problemi di falli di Nikola Jokic e trovano due protagonisti inattesi in Aaron Gordon e Bruce Brown, guidati dai 12 assist di un eccellente Jamal Murray. Agli Heat non ...

Le migliori prestazioni alle NBA Finals secondo Perkins Dunkest

Anello a un passo per i Denver Nuggets, e per la prima volta nella storia. La franchigia della città capitale del Colorado va a vincere ancora in casa dei Miami Heat. 95-108 il risultato finale di un ...Gordon e Brown trascinano ancora i Nuggets a Miami per il 3-1 nella serie: Jokic & Co. ad una vittoria dal titolo ...