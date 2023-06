Nba Finals 2023 | gara-5 Denver Nuggets-Miami Heat in tv | canale | orario e streaming

(Di sabato 10 giugno 2023) Cresce l’attesa per-5 delle Nbatra ie icon i primi che sono ad una vittoria dal titolo. Tra le mura amiche della Ball Arena di, va in scena il match che può essere decisivo dopo i due splendidi successi deiin Florida.-5 è in programma nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 giugno alle 2.30. E potrà essere seguita in diretta sui canali di Sky Sport, insu NOW e on demand sin dal termine del match con il commento dalla Ball Arena di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. In-4si è portata sul 3-1 e si è guadagnata il primo match point con la possibilità di chiudere davanti al proprio pubblico la serie, per ...

