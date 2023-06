Nave turca sequestrata dai migranti | solo 3 denunce per possesso d' armi Il comandante | ' Ho visto uomini armati e ho lanciato l' allarme'

Conclusa l'operazione a bordo della Galata Seaways , laoggetto di un tentativo di dirottamento da parte di alcuni migranti e attualmente in rada a Napoli . Sarebbero 15 le persone fermate a bordo della, liberata con un'operazione delle ...Il tentativo di sequestro da parte di assalitori armati nella plancia di unacargoe l'Sos lanciato dai marinai turchi. E poco dopo i militari della Brigata San Marco della Marina che si calano dagli elicotteri per neutralizzare il gruppo che aveva tentato di ...Fotogallery - Migranti sequestranoa Napoli: il blitz delle forze speciali italiane DOPO LA MORIA DI PESCI Fotogallery - Alluvione in Emilia - Romagna, macchia scura in mare a Ravenna incoraggiamento dopo intervento ...

Migranti tentano di dirottare nave turca. Crosetto: 'Tutti catturati i dirottatori' Agenzia ANSA

Napoli, i sequestratori della Galata Seaways sono 15 migranti, 13 uomini e 2 donne, provenienti da Siria, Iraq e Afghanistan.Una nave turca, Galata Seaways, diretta in Francia, è stata oggetto di un tentativo di sequestro da 15 clandestini all'altezza dell'isola di Ischia, nel golfo di Napoli. Alcuni migranti, armati con ...