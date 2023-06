Nave turca dirottata a Napoli | tutto quello che sappiamo finora

Leggi su velvetmag

(Di sabato 10 giugno 2023) Unamercantilediretta in Francia avrebbe subìto un tentativo di dirottamento davanti alle coste italiane nella serata del 9 giugno ma la Marina militare è intervenuta sventandone il sequestro. Lo ha fatto sapere il ministro della Difesa, Guido Crosetto. A, dove laè stata scortata, la Squadra Mobile e il Gico della Finanza hanno interrogato nella notte il comandante dell’imbarcazione e 15 migranti trovati a bordo. La Galata Seaway era partita dal porto di Topcular, in Turchia, ed era diretta a Sète, non lontano da Montpellier, in Occitania. Si tratta del secondo porto più importante di Francia sul Mediterraneo, dopo Marsiglia. Da un video della Marina Militare, soldati italiani in azione sul mercantile Galata Seaways. Foto Ansa/Ministero DifesaCosa è successo sulla? Il ...