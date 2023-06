Nave turca | denunciati a piede libero tre dei 15 migranti che hanno tentato il dirottamento | avevano due coltelli e un taglierino

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 giugno 2023) Per ora si racchiudono in tre denunce aper porto d’armi i provvedimenti presi in seguito al tentativo didi unacargo, la Galata Seaways, da parte di un gruppo di 15. Una situazione che ha richiesto l’intervento delle forze speciali della Brigata Marina San Marco, insieme agli uomini del Comsubin, per riprendere il controllo dellache si trovava nelle acque vicino all’isola di Ischia. L’operazione per portare il cargo in rada a Napoli si è conclusa solo nella tarda serata di ieri, con il post su Twitter del ministro della Difesa, Guido Crosetto: “I dirottatori dellasono stati catturati. Tutto è finito bene”. Lo stesso Crosetto aveva pubblicamente annunciato l’invio delle forse speciali durante ...