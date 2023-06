Nations League di Volley | l’Italia vince con Cuba | oggi in campo con la Germania

(Di sabato 10 giugno 2023) Ottawa – Serviva una reazione e così è stato, dopo le sconfitte con Argentina e Usa, sicuramente squadre di primissimo livello, è arrivata conla prima vittoria degli Azzurri per 3-1 (25-20, 25-19, 20-25, 25-18) sbloccando così classifica, ranking e morale. Italia incon alcune variazioni rispetto alle prime due gare, subito dentro Sanguinetti e Bottolo, confermando Rinaldi e Mosca, la diagonale Porro-Romanò e Balaso libero. Azzurri bravi ad imporre il proprio ritmo nei primi due set, permettendo poi adi riaprire la gara nel terzo set senza confermarsi nel quarto però conche riprende in mano il gioco, porta a casa set e la prima vittoria. Romanò e Bottolo i top scorer della gara con 17 punti e la buona prova di Sanguinetti, autore di 10 punti alla prima da titolare e di Rinaldi con 11 punti ...

La stagione da dimenticare con la Juventus gli è costata anche la Nazionale. Manuel Locatelli è stato fatto fuori da Mancini per l'imminente, l'ultima goccia di amarezza di un anno difficile. Il centrocampista ha voluto così sfogarsi con un lungo post su Instagram in cui scrive Fioccano le reazioni: 'Ma ancora con sto fatto ...

