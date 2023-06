Nathaly Caldonazzo scrive un messaggio di ringraziamento ai fan | le parole della naufraga

Leggi su 361magazine

(Di sabato 10 giugno 2023), il post Instagram condiviso dal team: ecco cosa è emersolo scorso 17 aprile è sbarcata direttamente in Honduras per intraprendere una nuova avventura televisiva. La nota showgirl dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip nella scorsa edizione è tornata in TV per viversi una nuova esperienza su L’Isola dei Famosi.infatti è ufficialmente una delle concorrenti17esima edizione. Attualmentesi trova a vivere da sola questa esperienza sull’Ultima Spiaggia, dove nella scorsa puntata a causa del verdetto del televoto ha dovuto lasciare Playa Fantasma. Nella nona puntata che andrà in onda lunedì 12 giugno si scoprirà chi tra Helena e Gian Maria la raggiungerà. ...