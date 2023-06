Nappi Lega | “Spesa dei fondi | De Luca bocciato anche dall’amico Renzi”

(Di sabato 10 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Dietro gli apparenti complimenti,il suo ‘amico’certifica il fallimento di Desu tutta la linea. Il governatore non è stato capace di spendere la dotazione economica miliardaria che l’allora premier destinò alla Campania, addirittura tra il 2015 e il 2016. Soldi per risolvere definitivamente entro due anni, il problema delle ecoballe, per il salvataggio di Eav, e per tamponare tutte le falle provocate da questa amministrazione regionale. Nel frattempo, le ecoballe continuano a ‘marcire’ sui nostri territori, Eav e la sua ammiraglia Circumvesuviana scrivono ogni giorno un nuovo capitolo tragicomico e pietoso del tpl, i servizi essenziali da garantire ai cittadini restano un miraggio, e la loro totale assenza re, da 8 anni, la Campania sul fondo delle classifiche ...

...via i sogni di gloria di una squadra che poche settimane fa è arrivata ad un passo dallaPro. ... fanno seguito oggi le dimissioni dell'allenatore Marco. "Nella vita, tutte le cose iniziano ...Lo afferma Severino, capogruppo dellanel Consiglio regionale della Campania.Severino, capogruppo dellanel Consiglio regionale della Campania, ha sollevato così la questione in corso nell'area Nord di Napoli. L'abbattimento è, per, il 'risultato della ...

SEVERINO NAPPI (LEGA): "BRUCELLOSI, PD COMPLICE E DE ... Agenda Politica

L'Arzachena, sotto la gestione di Maurizio Felugo nella carica di presidente e Marco Nappi in panchina ... impegno e le proprie risorse finanziarie per supportare le attività legate al mondo del ...Aspettiamo di sapere cosa dirà De Luca, questa volta, per provare a giustificarsi rispetto all’ennesimo fallimento”. Lo dichiara in una nota Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio ...