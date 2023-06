Napoli | tutti gli eroi dello scudetto | la stagione di Mario Rui

Leggi su contropiedeazzurro

(Di sabato 10 giugno 2023) Viene dal Portogallo dove è nato il 27 maggio 1991, è alto 168 cm e gioca sulla fascia sinistra da terzino o esterno di centrocampo nella formazione titolare dei Campioni d’Italia del: stiamo parlando diRui che, in questa2022/2023, ha giocato 22 gare ufficiali in Serie A e 6 in Champions League, collezionando un totale di 2.149 minuti di gioco. Esistono due soli punti comuni tra ipiù belli da vedere degli ultimi anni, ovvero tra gli azzurri di Maurizio Sarri e quelli di Luciano Spalletti: il primo è Piotr Zielinski, l’altroRui. Arrivato all’ombra del Vesuvio nella2017-2018, il terzino portoghese ha dovuto convivere per diversi anni con i mugugni di una piazza che non gli perdonava alcun errore....