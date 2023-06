Napoli | trovato morto in casa con grosso taglio all’addome

(Di sabato 10 giugno 2023) (Adnkronos) – Un 35enne nigeriano è statosenza vita in un’abitazione a Giugliano in Campania, in provincia di. L’uomo, regolare sul territorio nazionale, è statosteso sul letto con un. Sul posto, in traversa Ponte Riccio, sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Giugliano e della Squadra mobile della Questura di, che hanno avviato gli accertamenti. L'articolo proviene da Italia Sera.

