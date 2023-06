Napoli | Spalletti sicuro | «Italiano profilo giusto | lui…»

(Di sabato 10 giugno 2023) Luciano, ormai ex allenatore del, ha risposto così alle domande sul suo possibile sostituto Lucianoha parlato così del suo possibile successore a margine dell’evento The Coach Experience. Le dichiarazioni dell’ex. LE PAROLE – «poteva essere unper il, ha sempre voglia di fare grandi partite. Ti viene sul muso ed è un atteggiamento che mi piace, lo si è visto anche nonostante le due finali perse dalla Fiorentina. La finale viene determinata dagli episodi, ma il fatto che ci sia arrivato è la conferma del suo buon lavoro».

