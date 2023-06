Napoli | si punta a Pau Torres se parte Kim

(Di sabato 10 giugno 2023) Ilsi sta dando molto da fare per questo mercato estivo e per ricominciare la stagione nel migliore dei modi e senza “vuoti da colmare”. Lanza di Kim potrebbe essere un grande problema: il coreano è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria dello scudetto e di certo non sarà facile rimpiazzarlo. Se L'articolo

Senza tralasciare l'esperienza in campo internazionale, l'ambito in cui De Laurentiisad ... E non vendo nessuno' PROMO FLASH: la prima pagina incorniciata dello scudetto delin regalo con ...... con il quale lo stesso Manfredi ha stipulato già da tempo il "Patto Pedro di Toledo" cheproprio a rafforzare l'asse fra le due città in nome dell'alta moda: "diamo il benvenuto ae ...... dedicato al rafforzamento della dimensione esterna su cui l'Italiatanto anche con il suo ..., nave turca sequestrata dai migranti. Il blitz delle forze speciali: "Equipaggio salvo" Altro ...

L’Atalanta spara alto per il riscatto di Gollini: il Napoli punta il sostituto napolipiu.com

La società non avrebbe smesso di pensare al coach del Brighton, grande rivelazione della Premier League. Il Napoli deve rivedere i suoi piani per la panchina. Dopo la permanenza di Vincenzo Italiano a ...Con l’ipotesi Italiano sfumata, prendono corpo altre candidature per guidare i campioni d’Italia dopo Spalletti ...