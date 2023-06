Napoli | non solo ' Mare Fuori' ! Arriva un' altra fiction Rai girata nella città della pizza | nel cast anche Pierfrancesco Favino

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 10 giugno 2023) Anon c'èun nuovo prodotto Rai in cui a recitare da protagonista vi èl'attore: ecco il titoloè unameravigliosa del sud Italia, piena di contraddizioni, di bellezza e fascino misterioso. Per tali ragioni diventa lo sfondo perfetto di innumerevoliRai. A parte, la serie evento del 2023 che vede come protagonisti giovani criminali rinchiusi in un istituto penitenziario minorile, liberamente ispirato al carcere di Nisida, sono tantissimi i prodotti del servizio pubblico a usare il capoluogo campano come sfondo. Pensiamo, ad esempio, a Il Commissario ...