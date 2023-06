Napoli | nave sequestrata da assalitori armati | liberata da forze speciali

Lain rada a: polizia, gdf e Capitaneria di porto a bordo Laturca che alcuni migranti hanno tentato di dirottare è stata condotta in rada ae uomini della Squadra Mobile ...Laè stata liberata e si trova nel porto di. Continua a leggere su Tg. La7.it - L'intervento delle forze speciali della Marina italiana , il Battaglione San Marco e gli incursori del ...A coordinare le indagini il sostituto procuratore Enrica Parascandalo. Non è chiaro al momento se ci sia stato o meno un tentativo di dirottamento. Al momento non stati adottati provvedimenti e non ...

Nave sequestrata al largo di Napoli, Crosetto: 'Forze speciali italiane la stanno liberando' Sky Tg24

Napoli, 10 giu. - (Adnkronos) - Sono stati portati e ascoltati in Questura a Napoli, i migranti sorpresi a bordo della nave turca Galata Seaways oggetto ieri dell'intervento delle forze speciali ...Migranti clandestini hanno preso il comando di una nave cargo turca, armati di coltello: intervengono le forze italiane del Battaglione San Marco.