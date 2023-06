Napoli | Kvaratskhelia da record | nessuno come lui in Serie A

Nessuno come Khvicha. Devastante e determinante per la vittoria dello scudetto del. Il talento georgiano ha concluso il suo primo campionato di Serie A con 12 reti e 10 assist all'attivo . Si tratta ...Notizie Calcio- Khvichaimpegnato con la nazionale georgiana. L'attaccante del, reduce dal titolo di miglior giocatore del campionato, ha già raggiunto il ritiro in vista delle gare ...... "Ilha avuto un grande coraggio nel dare importanza a giocatori giovani e poco conosciuti come, che poi ha sorpreso tutti. Queste cose accadono quando giochi così tante ...

C'è una statistica che esalta l'impatto del talento georgiano nel campionato italiano, numeri che nessun altro ha mai vantato ...Tra questi non si può non citare Khvicha Kvaratskhelia, il cui nome da sconosciuto è diventato comune come tanti altri. Con uno spirito di abnegazione e sacrificio, è diventato imprescindibile nei ...