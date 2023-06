Napoli | Benitez | “Tornare? Sono pronto ma la decisione non spetta a me”

Leggi su dailynews24

(Di sabato 10 giugno 2023) Rafa, ex allenatore del, ha vissuto tante esperienze prima in Spagna e poi in Inghilterra. L’allenatore, però, sente di poter dare ancora tanto ed èa lanciarsi in una nuova avventura. Ritorno al? Ai microfoni di Sky Sport,non ha nascosto la voglia di poteral, squadra che L'articolo