Multa da 121mila euro | ha superato di 32 chilometri il limite | è record

(Di sabato 10 giugno 2023) Guida oltre ile riceve unastratosferica: è accaduto in Finlandia dove le ammende vengono stabilite in base al reddito. Un imprenditore finlandese ha ricevuto unadaper eccesso di velocità. Chenews.itUna cifra quella che dovrà pagare A.W. davvero esorbitante, sopratutto se si pensa all’ammenda che per il medesimo reato avrebbe ricevuto in Italia. Qui, considerando anche lo scarto di tolleranza degli autovelox, le multe per eccesso di velocità oscillano in base alla soglia superata rispetto astabilito. In una situazione analoga, ovvero superando ildi velocità tra i 10 e i 40 km/h laprevista va dai 173 ai 695. In Finlandia la situazione è bene diversa: le ...

Un uomo è stato colpito da unadavvero salata in Finlandia , e non è la prima volta che gli succede. Anders Wiklof , il ' re ' delle Isole Aaland, ha ricevuto una sanzione di beneuro per aver superato i limiti di ...... ma l'uomo guidava in uno dei Paesi con le multe più care al mondo e ha dovuto pagare unadieuro. Abbonati per leggere anche Leggi anche Raddoppia il numero degli europei che ...- Un multimiliardario finlandese, Anders Wiklöf , è stato fermato per aver superato di 30km/h il limite di velocità e ha dovuto pagare unadieuro. Bazzecole, per lui, ma questa storia ...

In Finlandia una multa di 121mila euro per eccesso di velocità ... Agenzia ANSA

Le sanzioni per infrazioni del Codice della Strada sono in costante aumento e, numeri alla mano, legati alla velocità ...La multa record per eccesso di velocità è di 121mila euro. Dove è stata data La multa record per eccesso di velocità è di 121mila euro. Dove è stata data Un uomo d’affari multimilionario è stato colpi ...