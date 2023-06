Motomondiale | Gp Italia | infortunio alla gamba per Rins dopo la caduta | trasportato in ospedale

Domenica il GPin diretta alle 14. Con questo successo Pecco sale a quota 106 e consolida il primato nella classifica piloti, portando a 4 punti il proprio vantaggio sul pilota del team Mooeny ...Il pilota della Ducati allunga in vetta alDominio Ducati nella gara sprint del Gp d'sul circuito del Mugello con 5 moto ai primi 5 posti. Vince Francesco 'Pecco' Bagnaia, scattato dalla pole position, che precede Marco ...Grande festa al Mugello per Francesco Bagnaia: è del centauro Ducati infatti la pole position del Gran Premio d'classe MotoGP. Per la 6° tappa 2023 del, in una Q2 minacciata dalla pioggia, Pecco chiude al comando le qualifiche con il tempo record di 1.44.855; la sua Desmosedici precede i ...

MotoGP, la griglia di partenza del GP Italia (Mugello) Sky Sport

Firenze, 10 giu. - (Adnkronos) - Alex Rins è stato trasportato in elicottero all'ospedale Careggi di Firenze al termine della sprint del Gp d'Italia al Mugello. Il pilota della Honda LCR, caduto nel c ...Domani, domenica 11 giugno, per quel che riguarda il Motomondiale 2023, si concluderà il fine settimana del GP d'Italia, con il warm up e le gare che si disputeranno al Mugello e saranno valide per la ...