Motomondiale | Gp Italia | infortunio alla gamba per Rins dopo la caduta | trasportato in ospedale

Dominio Ducati nella gara sprint del Gp d'sul circuito del Mugello con 5 moto ai primi 5 posti. Vince Francesco 'Pecco' Bagnaia, scattato dalla pole position, che precede Marco Bezzecchi e allunga nel Mondiale a +4 (106 - 102) proprio ...Così Francesco 'Pecco' Bagnaia dopo la vittoria nella gara sprint del Gp d'al Mugello. "D'altro canto ero sicuro che il passo era ottimo e abbastanza per lottare con gli altri. Bezzecchi era ...Lo dice Marco Bezzecchi a caldo dopo il secondo posto nella gara sprint del Gp d'al Mugello.

MotoGP, GP Italia: pole da record per Bagnaia al Mugello, 2° Marc Marquez

Riparte il Motomondiale 2023! Dopo una sosta di ben tre settimane si torna in azione con il fine settimana del Gran Premio d’Italia, sesto appuntamento della stagione che… Leggi ...Firenze, 10 giu. - (Adnkronos) - Alex Rins è stato trasportato in elicottero all'ospedale Careggi di Firenze al termine della sprint del Gp d'Italia al Mugello. Il pilota della Honda LCR, caduto nel c ...