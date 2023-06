Motomondiale | Gp Italia | Bagnaia domina la gara sprint al Mugello davanti a Bezzecchi

Il torinese Francesco "Pecco" Bagnaia riporta il titolo delin: il 6 novembre 2022 al pilota della Ducati è stato sufficiente il nono posto nell'ultimo gran premio di Valencia per ...MUGELLO - Francesco Bagnaia si aggiudica la Sprint nel Gran Premio d', sesto round del mondiale MotoGP . Il campione della Ducati si impone davanti al rivale per il titolo Marco Bezzecchi , dopo aver gestito una fase della gara in cui era caduta anche qualche ...I risultati e l' ordine di arrivo della sprint race del Gran Premio di, sesta prova del2023. Sul circuito del Mugello Pecco Bagnaia si aggiudica la terza su sei sprint race finora disputate in questa stagione. Il Campione del Mondo in carica ...

LIVE MotoGP Mugello, Bagnaia vince la Sprint! Dominio Ducati: Bezzecchi 2° La Gazzetta dello Sport

Un episodio che ha fatto discutere quello che ha riguardato durante le qualifiche del GP d'Italia di questa mattina Francesco Bagnaia e Marc Marquez. Pecco, poi in pole position, si trovava in undices ...Pole position anomala quella di Aron Canet al Mugello, teatro del Gran Premio d’Italia classe Moto2, sesta gara del Motomondiale 2023. Il pilota del Team Pons l’ha ottenuta senza poter festeggiare vis ...