Motomondiale | Bezzecchi | ' sprint fantastica ora ci concentriamo sulla gara di domani'

(Di sabato 10 giugno 2023) Scarperia, 10 giu. - (Adnkronos) - "È stata una. In qualifica non ero veloce per stare davanti, ma avevo fiducia per laperché il passo era buono. Sono molto contento per questae ora cidi". Lo dice Marcoa caldo dopo il secondo posto nelladel Gp d'Italia al Mugello.

Per la 6° tappa 2023 del, in una Q2 minacciata dalla pioggia, Pecco chiude al comando ...sua moto in seconda fila davanti alla Pramac di Jorge Martìn e alla Ducati VR46 di Marco. ...approfondimento MotoGp,vince Gp di Le Mans davanti a Martin e Zarco. VIDEO ...il 6 novembre 2022 il pilota torinese della Ducati ha vinto il titolo nella classe regina delTutto pronto per una nuova emozionante stagione di, in cui gli occhi saranno puntati ... LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA Francesco Bagnaia 106 Marco102 Jorge Martin 87 Brad ...

MotoGP, Bezzecchi dopo le libere al Mugello: "Buon inizio, ma Bagnaia un po' più avanti" Sky Sport

Dominio Ducati nella gara sprint del Gp d’Italia sul circuito del Mugello con 5 moto ai primi 5 posti. Vince Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, scattato dalla pole position, che precede Marco Bezzecchi e allu ...Scarperia, 10 giu. - (Adnkronos) - "È stata una sprint fantastica. In qualifica non ero veloce per stare davanti, ma avevo fiducia per la gara perché il passo era buono. Sono molto contento per questa ...