Motomondiale | Bagnaia | ' ho avuto un po' di paura per la pioggia ma il passo era ottimo'

(Di sabato 10 giugno 2023) Scarperia, 10 giu. - (Adnkronos) - "Houn po' diverso la fine della gara, pioveva tanto nel secondo e nel terzo settore, quindi era un po' pericoloso". Così Francesco 'Pecco'dopo la vittoria nella gara sprint del Gp d'Italia al Mugello. "D'altro canto ero sicuro che ilerae abbastanza per lottare con gli altri. Bezzecchi era molto competitivo e ho cercato solo di non lasciargli la possibilità di provare il sor. Mi sono divertito, c'era tantissima gente, l'atmosfera era fantastica: il Mugello è davvero fantastico“, aggiunge il pilota della Ducati.

Il torinese Francesco "Pecco"riporta il titolo delin Italia: il 6 novembre 2022 al pilota della Ducati è stato sufficiente il nono posto nell'ultimo gran premio di Valencia per ...La classifica piloti aggiornata della MotoGP 2023. Tutto pronto per una nuova emozionante stagione di, in cui gli occhi saranno puntati sul campione in carica Pecco. Il pilota della Ducati sarà ovviamente l'uomo da battere e dovrà vedersela con Fabio Quartararo, Marc Marquez, ...MotoGP, risultati Sprint Mugello(Ducati) Bezzecchi (Ducati) Martin (Ducati) Zarco (Ducati) Marini (Ducati) Miller (KTM) M. Marquez (Honda) A. Espargaro (Aprilia) Bastianini (Ducati) ...

Pecco Bagnaia si è preso la Sprint Race del Mugello, riuscendo a prevalere su Marco Bezzecchi solo negli ultimi metri. E a caldo, appena finita la gara, il confermato leader della classifica iridata ...Un episodio che ha fatto discutere quello che ha riguardato durante le qualifiche del GP d'Italia di questa mattina Francesco Bagnaia e Marc Marquez. Pecco, poi in pole position, si trovava in undices ...