(Di sabato 10 giugno 2023) Ormai, nel Motomondiale, il sabato è la giornata più densa di appuntamenti. Soprattutto se, come al Mugello, corrono anche le elettriche. La domenica resta indiscutibilmente il clou per qualità e importanza. Cionondimeno, se guardiamo alla quantità di azione in pista, il giorno intermedio del weekend è quello più ricco. Lavive; Moto2 e Moto3 mandano in scena le; la MotoE disputa due gare! LA DIRETTA LIVE DI FP,DIALLE 10.10, 10.50 E 15.00 In, l’unico pilota capace di artigliare più di una pole position è Francesco Bagnaia (Austin, Le Mans). Le altre sono state appannaggio dei fratelli Marquez (Marc a Portimao, Alex a Termas de Rio Hondo) e di Aleix Espargarò ...

Tutto il Gran Premio d'Italia sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. La Sprint sarà visibile anche in diretta in chiaro su. ...Orarioggi suin diretta del GP d'Italia al Mugello Oggi Sabato 10 Giugno Ore 10:50: QualificheOre 11:45: Post QualificheOre 12:10: Race1 MotoE Ore 12:30: Paddock Pre ...VEDI ANCHEItalia 2023: le classifiche e i risultati del weekendItalia 2023, gli Orari TV su Sky,e NOWItalia 2023, FP1: Alex Marquez davanti a tutti, cade Aleix Espargaro ...

MotoGP su TV8 oggi, GP Italia 2023: orari, programma in chiaro qualifiche e Sprint Race OA Sport

Inizia il weekend della MotoGP al Mugello, con la classe regina in pista sul circuito di Scarperia dalle 10.45 per le prove libere 1 (diretta su Sky Sport Uno… Leggi ...Ormai, nel Motomondiale, il sabato è la giornata più densa di appuntamenti. Soprattutto se, come al Mugello, corrono anche le elettriche. La domenica resta indiscutibilmente il clou per qualità e impo ...