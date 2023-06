MotoGP su TV8 | GP Italia 2023 | orari | programma in chiaro qualifiche e Sprint Race

Leggi su oasport

(Di sabato 10 giugno 2023) Ormai, nel Motomondiale, il sabato è la giornata più densa di appuntamenti. Soprattutto se, come al Mugello, corrono anche le elettriche. La domenica resta indiscutibilmente il clou per qualità e importanza. Cionondimeno, se guardiamo alla quantità di azione in pista, il giorno intermedio del weekend è quello più ricco. Lavive; Moto2 e Moto3 mandano in scena le; la MotoE disputa due gare! In, l’unico pilota capace di artigliare più di una pole position è Francesco Bagnaia (Austin, Le Mans). Le altre sono state appannaggio dei fratelli Marquez (Marc a Portimao, Alex a Termas de Rio Hondo) e di Aleix Espargarò (Jerez de la Frontera). Per quanto riguarda le, i successi stati preda del già citato Pecco (Portogallo, ...