MotoGP | scintille in Q2 tra Bagnaia e Marquez | cos’è successo al Mugello

(Di sabato 10 giugno 2023) Il battibecco, poi un giro da record e una grande prova di personalità. Pecco(Ducati) si è guadagnato la pole position nel gran premio d’Italia all’autodromo dele con il tempo di 1’44?855 ha anche ottenuto il record della pista. Dietro asi sono piazzati i fratellicon Marc (Honda) davanti ad Alex (Ducati team Gresini), staccati rispettivamente di 78 e 152 millesimi dalla pole. Proprio tra il piemontese e il sei volte campione del mondo si sono registrate delle. Nel corso delle Q2, infatti,al suo secondo tentativo stava arrivando alla prima curva, quando lo spagnolo della Honda stava uscendo dalla corsia box. L’italiano ha iniziato platealmente a sbracciare contro lo spagnolo, che in risposta sembra con un gesto far cenno di ‘No’, ...

tra Bagnaia e Marquez nel corso delle qualifiche del GP d'Italia. Il piemontese si è infuriato quando lo spagnolo è uscito dalla corsia box e ha disturbato la sua staccata di curva ...Train pista e rimpianti per l'occasione sciupata, il leader del mondiale resta in testa con ... FOTOGALLERY ©Motorsport.com %s Foto rimanenti, la nuova classifica: Bez a - 1 da ...Gran 4 posto, miglior risultato in carriera in, di Augusto Fernandez con la GasGas Tech3 e i ... Takaaki Nakagami e Franco Morbidelli Le Mans passa alla storia per letra Bagnaia e ...

Bagnaia ed i Marquez padroni della prima fila al Mugello. Con qualche scintilla tra il campione in carica ed il #93... Tempi e cronaca.