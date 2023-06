MotoGP oggi | GP Italia 2023 | orari FP | qualifiche e Sprint Race | tv | streaming | programma Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di sabato 10 giugno 2023), sabato 10 giugno, giornata piuttosto intensa al Mugello, sede del sesto round del Motomondiale. Sul tracciato toscano assisteremo a prove libere,e alle, in riferimento alla, e lo spettacolo non mancherà di certo. Nella classe regina Francesco Bagnaia ha dato chiari segnali di vitalità nel day-1 del fine-settimana. Pecco ha ottenuto il miglior tempo delle P2 e della classifica combinata, mettendo in mostra anche un ottimo passo gara con gomme usate. Nonostante i problemi legati alla caviglia del piede destro, il piemontese sembra decisamente in forma in sella alla sua Ducati. Sarà interessante notare come i suoi avversari sapranno rispondere. Marco Bezzecchi, il più immediato degli inseguitori di Bagnaia in classifica generale, è lì e non vuole ...