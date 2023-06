MotoGP oggi | GP Italia 2023 | orari FP | qualifiche e Sprint Race | tv | streaming | programma Sky e TV8 in chiaro

(Di sabato 10 giugno 2023), sabato 10 giugno, giornata piuttosto intensa al Mugello, sede del sesto round del Motomondiale. Sul tracciato toscano assisteremo a prove libere,e alle, in riferimento alla, e lo spettacolo non mancherà di certo. LA DIRETTA LIVE DI FP,DIALLE 10.10, 10.50 E 15.00 Nella classe regina Francesco Bagnaia ha dato chiari segnali di vitalità nel day-1 del fine-settimana. Pecco ha ottenuto il miglior tempo delle P2 e della classifica combinata, mettendo in mostra anche un ottimo passo gara con gomme usate. Nonostante i problemi legati alla caviglia del piede destro, il piemontese sembra decisamente in forma in sella alla sua Ducati. Sarà interessante ...

sabato 10 giugno va in scena la Sprint Race al Gran Premio di Francia , valevole per il sesto appuntamento del Mondiale 2022 di. Sul circuito del Mugello la mini gara della vigilia, con ...Il programma dello sport in tv per la giornata di, sabato 10 giugno 2023 . Il piatto forte arriva senza ombra di dubbio in serata, quando l'Inter ... con la Sprint Race della. Poi Nations ...Dovranno passare dalla Q1, in programmadalle 10.50, assi del calibro di Raul Fernandez, mai così veloce, Maverick Viñales (entrambi Aprilia), Alex Márquez, primo nel primo turno con la Ducati ...

MotoGP 2023. GP d'Italia al Mugello. Zam e René Pierotti commentano la giornata di libere [VIDEO] - MotoGP Moto.it

Inizia il weekend della MotoGP al Mugello, con la classe regina in pista sul circuito di Scarperia dalle 10.45 per le prove libere 1 (diretta su Sky Sport Uno… Leggi ...Ormai, nel Motomondiale, il sabato è la giornata più densa di appuntamenti. Soprattutto se, come al Mugello, corrono anche le elettriche. La domenica resta indiscutibilmente il clou per qualità e impo ...