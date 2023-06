MotoGp Mugello | orari in tv | dove vedere il Gp in diretta Sky e Tv8

(Di sabato 10 giugno 2023) Sesto appuntamento della stagione della, una delle tappe più attese della stagione. Nel weekend si corre il Gran Premio d'Italia sul mitico tracciato del. Sulla pista che ha visto Valentino Rossi vincitore per nove volte, di cui sette in, i protagonisti di questa stagione...

Subito scintille alper il settimo appuntamento del Motomondiale nelle qualifiche dominate dal campione del ... approfondimento, Bezzecchi vince Gp di Le Mans davanti a Martin e ...Domenica il GP Italia in diretta alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sporte NOW (anche in streaming su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport), l'ordine di arrivo della Sprint 1 F., risultati SprintBagnaia (Ducati) Bezzecchi (Ducati) Martin (Ducati) Zarco (Ducati) Marini (Ducati) Miller (KTM) M. Marquez (Honda) A. Espargaro (Aprilia) Bastianini (Ducati) ...

MotoGP, GP Italia: pole da record per Bagnaia al Mugello, 2° Marc Marquez Sky Sport

MotoGP Gp Italia Mugello Sprint Race – Pecco Bagnaia partito in pole position si è aggiudicato la Sprint Race del Gran Premio d’Italia, sul tracciato del Mugello. Il pilota della Ducati ha subito ...Dopo aver litigato con Marquez nelle qualifiche, Pecco domina la Sprint nonostante qualche giro bagnato dalla pioggia e carenate, precedendo Bezzecchi che ora è a -4 in classifica e altre tre rosse. L ...