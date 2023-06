MotoGP | Marc Marquez | “Bagnaia non ha ragione! C’era lo spazio per la staccata”

(Di sabato 10 giugno 2023)scatterà dalla seconda piazzola nel GP d’Italia, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito del Mugello. Il centauro della Honda ha timbrato il secondo tempo nelle qualifiche disputate sul tracciato toscano, fermandosi ad appena 78 millesimi di distacco da Francesco. Risultato di spessore per il fuoriclasse spagnolo, che può ambire a un piazzamento di lusso tra la Sprint Race di oggi pomeriggio e il Gran Premio di domani.ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky Sport: “Sono contento perché abbiamo fatto 1’44” e non è facile con quello che abbiamo a disposizione, su un circuito dove da sempre non mi sento bene. Il secondo giro ho cercato Bezzecchi, è uscito veloce e l’ho perso. Poi ...

Bagnaia conquista la pole del Mugello firmando anche il nuovo record della pista con 1:44.855. In prima fila, alle spalle di Pecco, scatteranno i due fratelli Marquez: Marc è 2° con la Honda, Alex è 3° con la Ducati Gresini. Bezzecchi partirà dalla sesta casella. Marini è 11° proprio davanti a Bastianini. Alle 15 al via la gara sprint.

MotoGP 2023, qualifiche Gp Italia: risultato definitivo. Circuito del Mugello, 10 giugno 2023 Griglia di partenza Gp Italia. Pecco Bagnaia (Ducati) 1:44.855. Marc Marquez (Honda) +0.078. Alex Marquez (Ducati Gresini) +0.157. Quarto Miller, 5° Martin, 6° Bezzecchi. Poi Aleix Espargaró, Zarco, Rins e Binder. Marini partirà 11°, Bastianini 12° e Quartararo 15°.

