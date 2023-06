MotoGP | la polemica tra Bagnaia e Marquez Nervosismo da evitare | il casus belli era futile

Leggi su oasport

(Di sabato 10 giugno 2023) L’episodio più eclatante del sabato del Mugello non è rappresentato dal dominio Ducati nella Sprint, bensì dal battibecco tra Francescoe Marcper quanto accaduto nelle qualifiche del mattino. Si tratta dell’ennesimo attrito tra il ventiseienne piemontese e il trentenne catalano, che a dispetto dell’assenza di duelli in pista o di una reale lotta iridata, non perdono occasione per polemizzare. Pecco, all’inizio di un time attack, si è incrociato con MM93, che invece stava uscendo dai box. Il Campione del Mondo in carica si è disunito ed è andato largo alla San Donato, mandando poi più volte “a quel paese” l’iberico, che invece ne ha approfittato per incollarsi alla coda della Desmosedici, sfruttandone il gancio per stampare il secondo tempo di giornata, appena alle spalle dell’italiano. Apparentemente nulla di eclatante, ma dopo la ...