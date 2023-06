MotoGp Italia | al Mugello pole di Bagnaia che si infuria con Marc Marquez

Pecco Bagnaia (Ducati) ha conquistato la pole position nel gran premio d'all'autodromo del Mugello. Con il tempo di 1'44"855 il pilota piemontese campione del mondo in carica ha anche ottenuto il record della pista, che dal 2021 apparteneva a Fabio Quartararo. ...Clicca qui per tutti i risultati del weekend del Gran Premio d'2023Bagnaia conquista la pole del Mugello firmando anche il nuovo record della pista con 1:44.855. In prima fila, alle spalle di Pecco, scatteranno i due fratelli Marquez: Marc è 2° con la Honda, Alex è 3°...

MotoGP, GP Italia al Mugello: Bagnaia il più veloce nelle Libere, 2° Bezzecchi Sky Sport

Momenti di tensione durante le Qualifiche del GP Italia: il ducatista incrocia lo spagnolo, si innervosisce e lo manda a quel paese ...Nuovo primato assoluto: Francesco Bagnaia conquista la pole in 1’44”855, 0”078 più veloce di Marc Marquez e 0”152 di Alex Marquez. Altri italiani: Marco Bezzecchi sesto, Luca Marini 11esimo, Enea Bast ...